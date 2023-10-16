Haber Tarihi: 16 Ekim 2023 14:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 14:29

Borsa neden düşüyor, düştü? 16 Ekim 2023 borsa bugün neden düştü?

Borsa neden düşüyor, düştü? 16 Ekim 2023 borsa bugün neden düştü? sorusu Borsa İstanbul'un gün içinde düşmesinden sonra merak edilmeye başladı. Borsa İstanbul'da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,42 yükselişle 8.228,49 puandan başladı. Borsada yaşanan bu hareketlilik sonrası yatırımcıların gözü ise "Borsa neden düştü, düşüyor?" sorusuna çevrildi. İşte Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeler...

Borsa neden düşüyor, düştü? 16 Ekim 2023 borsa bugün neden düştü?
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,19 puan artışla ve yüzde 1,42 değer kazanarak 8.228,49 puana çıktı. Peki, , Borsa neden düşüyor, düştü? 16 Ekim 2023 borsa bugün neden düştü?
16 EKİM BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bankacılık endeksi yüzde 1,83 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kaybıyla 8.113,30 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.250 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.080 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa neden düştü, düşüyor? - 16 Ekim 2023

-Zorunlu karşılık kararı

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

-Avrupa Birliği Parlamentosu kararları

Avrupa Parlamentosunda (AP) Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporu kabul edildi. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilen raporda, ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiye edildi. Raporda ayrıca, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede onaylaması istendi.

-Yabancıların ekonomi yönetimine güvensizliği

BORSA NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR? 


Avrupa Parlamentosunda (AP) Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporu kabul edildi. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilen raporda, ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiye edildi. Raporda ayrıca, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede onaylaması istendi.

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.

Borsa Bir Açık Artırmadır

Hisse senetlerinin neden ve nasıl dalgalandığına girmeden önce borsanın çalışma mantığına bir göz atalım. Borsa, alıcılar ve satıcıların halka açık şirketlerin mülkiyet hisseleri için fiyat pazarlığı yaptığı bir müzayededir. Bir taraf belirli bir şirketteki mülkiyetini satmak isterken diğer taraf bu mülkiyeti satın almak ister. Taraflar, yani alıcı ve satıcı bir fiyat üzerinde anlaştığında, ticaret eşleştirilir ve bu, hisse senedi için yeni piyasa fiyatı olur.

Hisse Senedi Arz ve Talep Dengesi

Borsada bireysel yatırımcılar, şirketler, varlık yönetimi şirketleri hatta hükümetler varlık gösterebilir. Diğer tüm piyasalar gibi, arz ve talep arasındaki denge, hisse senedinin fiyatını belirleyen temel faktördür. Bir ürüne olan talep yüksek ve bu talebi karşılayacak arz miktarı sınırlı ise fiyat doğal olarak artacaktır. Diğer yandan bir ürünün arzı yüksek iken buna karşın piyasada kendine yeterli alıcı bulamıyorsa, ürün bolluğu yaşanacak ve fiyat düşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşadığımız "Uçak Krizi" meselesini hatırlayalım. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithalatı yasaklayınca, gümrük kapılarından dönen on binlerce ton meyve sebze iç pazara dönmek zorunda kalmıştı. Yaşananlar elim bir hadise olsa da, iç piyasada aşırı bollaşan ürünler sebebiyle, bir süre boyunca vatandaşlar maliyetinin bile altında, bedavadan biraz daha pahalıya domates satın alma imkanı bulmuştu. Arz ve talep arasındaki bu ilişkinin, bir ürünün fiyatı üzerinde ne denli etkili olabileceğinin kanıtı değil mi?

Arz ve talep dışında, büyük finansal haberler, doğal afetler, yatırımcının şirket finansallarına tepkisi veya fiyat spekülasyonu gibi diğer faktörler normalden daha büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.

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