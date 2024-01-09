Borsa neden düşüyor? 9 Ocak 2024 BIST bugün neden düştü?

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.



Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kazancıyla 7.818,89 puandan tamamladı. Söz konusu seyirde, Bank of America'nın (BofA), yatırımcılar için Türk bankalarının yeniden radarda olduğunu duyurması etkili oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde Halkbank'ın aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğünü açıklamasının risk iştahını desteklediğini söyledi.



HALKBANK'TAN AÇIKLAMA



Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "27 Mart 2020'de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. 26 Temmuz 2023'te açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



Söz konusu açıklamanın ardından Halkbank'ın hisse fiyatı yüzde 10 artışla bugünün tavan fiyatından güne başladı.



Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 11 Ocak Perşembe günü New York'ta başlayacak olan "Yatırımcı Günleri" toplantısında, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde işsizlik oranı ve ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



9 OCAK 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?



Ekonomist Ali Ağaoğlu, borsadaki düşüşün yükselen faiz oranları ve seçimin yarattığı belirsizlikler nedeniyle yaşandığını öne sürdü. Ağaoğlu, Nasıl Bir Ekonomi TV'deki yayınında, "Düşüşün sebeplerinden biri, yükselen faiz. Artık Türk Lirası borsanın rakibidir. İnsanlar için 2024'te bir yatırım alternatifidir. Bir de enflasyon muhasebesi meselesi var. Bu sene bilançolara bir etkisi olmayacak ama piyasa 2024'te etkili olacağı beklentisiyle bundan çekiniyor. Ben olacağını düşünmüyorum. Öte yandan seçimler geliyor. 'Şimşek görevde kalacak mı, kalmayacak mı?', bu nedenle risk almama isteği var. Bu durumda piyasaya yeni para girişi olmuyor. Satmak isteyenler daha düşük fiyatlara razı oluyor, borsa düşüyor." dedi.



"Çok ciddi hüsranlarla karşılaşacağız"



Ağaoğlu, borsada halka arzlar konusunda da uyarı yaptı. "Çok ciddi hüsranlarla karşılaşacağız." diyen Ağaoğlu, şöyle konuştu:



"Şimdi, kimse kusura bakmasın, çok daha beter bir durum var. Hakikaten önümüzdeki yıla dair söyleyeceğim en önemli konu, bu sene ve geçen senenin halka arzlarının birçoğu önümüzdeki sene borsada çok üzülecekler. Bunlar nominal artışlarla yaşayabilirler belki bir miktar ama reel veya dolar bazında çok ciddi hüsranlarla karşılaşacağız. Ben, yapılan halka arzların çok büyük bir kısmında bunun böyle olacağını ısrarla söyledim. bu oyun alanında kurallar son derece berbat bir şekilde değiştirildi ve çok kötü uygulandılar. Son iki senede yapılan halka arzların yüzde 95'ine yabancı falan gelmez. hiç tartışmayalım. Oraya bir tane yabancı gelmez. Gelirse de milleti iyice hırpalarlar."



Öte yandan ekonomist Devrim Akyıl ise BIST 100 grafiğindeki görünümün negatif olduğunu vurguladı. Akyıl, "BIST 100'de bir çift tepe görüntüsü var. Resme nereden bakarsam bakayım hala negatif görünüyor. 7802 geçilirse şekil tekrar değişebilir. Daha önceki haftalarda anlattığım gibi yukarıdan satış baskısı devam ediyor. Maalesef yüksek faiz ortamının verdiği, özellikle siyaset tarafının da artık borsayı desteklemeyeceğini ilan etmesiyle biraz çekincelerin arttığı ve hisse bazında, hem de büyük hisselerde bazı dramatik satışların geldiğini görüyoruz. Taban taban gidişler var. Bu böyle birkaç günde duracak bir gidiş değil." ifadelerini kullandı.



Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.