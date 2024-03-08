Borsa neden düşüyor? 8 Mart BIST neden düştü, düşüyor?

BIST 100 dünkü işlemlerde etkili bir geri dönüşe imza attı ve günü %3,54 değer artışıyla 9,054,18 puandan tamamladı. Endeks, böylece 4 işlem gününün ardından günü artıda kapatarak yeniden 9.000 puan bandına adım attı.



8 MART 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?



Dünkü işlemlerde tepki alımlarının arttığı görülürken piyasada Fitch beklentilerinin endekse pozitif etki ettiği öngörüldü. Bugün Fitch'in Türkiye değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'a yönelik yabancı ilgisi açısından son derece önemli görülen raporda Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak koruması beklenirken, görünümün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltileceği tahmin ediliyor.



Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uygulanan mevcut programda hükümetin tam desteğini aldıklarını ifade ederken Merkez Bankası yönetimine duyduğu güveni bir kez daha vurguladı.





Pozitif beklentilerle yeniden alıma geçilen Borsa İstanbul'da pozitif açılışın ardından yukarı yönlü hareket devam ederken endeks, ilk dakikalarda 9.100 puan bandında işlem görmeye başladı. Açılışta bilişim ve teknoloji %2 seviyelerinde yükselişle öne çıktı. Dün %5,5'e yakın yükselişle endeksi yukarı taşıyan bankalar, bugün yatay açılış gerçekleştirdi. Gayrimenkul ise güne yarım puanlık düşüşle başladı.



BIST 100'de güne hızlı başlayan hisseler



BIST 100'de güne en çok yükselişle başlayan hisseler;



BOBET

MIATK

DOAS

PENTA

BRYAT

olarak sıralandı.



BIST 100'de güne satıcılı başlayan hisselerin başında ise;



OYAKC

ASTOR

GARAN

ENERY

ALBRK



yer aldı.

Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.