Borsa neden düşüyor? 8 Mart BIST neden düştü, düşüyor?

BIST 100 dünkü işlemlerde etkili bir geri dönüşe imza attı ve günü %3,54 değer artışıyla 9,054,18 puandan tamamladı. Endeks, böylece 4 işlem gününün ardından günü artıda kapatarak yeniden 9.000 puan bandına adım attı.
BORSA NEDEN DÜŞER?
8 MART 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?
Dünkü işlemlerde tepki alımlarının arttığı görülürken piyasada Fitch beklentilerinin endekse pozitif etki ettiği öngörüldü. Bugün Fitch'in Türkiye değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'a yönelik yabancı ilgisi açısından son derece önemli görülen raporda Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak koruması beklenirken, görünümün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltileceği tahmin ediliyor.
Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uygulanan mevcut programda hükümetin tam desteğini aldıklarını ifade ederken Merkez Bankası yönetimine duyduğu güveni bir kez daha vurguladı.
Pozitif beklentilerle yeniden alıma geçilen Borsa İstanbul'da pozitif açılışın ardından yukarı yönlü hareket devam ederken endeks, ilk dakikalarda 9.100 puan bandında işlem görmeye başladı. Açılışta bilişim ve teknoloji %2 seviyelerinde yükselişle öne çıktı. Dün %5,5'e yakın yükselişle endeksi yukarı taşıyan bankalar, bugün yatay açılış gerçekleştirdi. Gayrimenkul ise güne yarım puanlık düşüşle başladı.
BIST 100'de güne hızlı başlayan hisseler
BIST 100'de güne en çok yükselişle başlayan hisseler;
BOBET
MIATK
DOAS
PENTA
BRYAT
olarak sıralandı.
BIST 100'de güne satıcılı başlayan hisselerin başında ise;
OYAKC
ASTOR
GARAN
ENERY
ALBRK
yer aldı.
Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer. Borsa Bir Açık Artırmadır
Hisse senetlerinin neden ve nasıl dalgalandığına girmeden önce borsanın çalışma mantığına bir göz atalım. Borsa
, alıcılar ve satıcıların halka açık şirketlerin mülkiyet hisseleri için fiyat pazarlığı yaptığı bir müzayededir. Bir taraf belirli bir şirketteki mülkiyetini satmak isterken diğer taraf bu mülkiyeti satın almak ister. Taraflar, yani alıcı ve satıcı bir fiyat üzerinde anlaştığında, ticaret eşleştirilir ve bu, hisse senedi için yeni piyasa fiyatı olur. Hisse Senedi Arz ve Talep Dengesi
Borsada bireysel yatırımcılar, şirketler, varlık yönetimi şirketleri hatta hükümetler varlık gösterebilir. Diğer tüm piyasalar gibi, arz ve talep arasındaki denge, hisse senedinin fiyatını belirleyen temel faktördür. Bir ürüne olan talep yüksek ve bu talebi karşılayacak arz miktarı sınırlı ise fiyat doğal olarak artacaktır. Diğer yandan bir ürünün arzı yüksek iken buna karşın piyasada kendine yeterli alıcı bulamıyorsa, ürün bolluğu yaşanacak ve fiyat düşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşadığımız "Uçak Krizi" meselesini hatırlayalım. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithalatı yasaklayınca, gümrük kapılarından dönen on binlerce ton meyve sebze iç pazara dönmek zorunda kalmıştı. Yaşananlar elim bir hadise olsa da, iç piyasada aşırı bollaşan ürünler sebebiyle, bir süre boyunca vatandaşlar maliyetinin bile altında, bedavadan biraz daha pahalıya domates satın alma imkanı bulmuştu. Arz ve talep arasındaki bu ilişkinin, bir ürünün fiyatı üzerinde ne denli etkili olabileceğinin kanıtı değil mi?
Arz ve talep dışında, büyük finansal haberler, doğal afetler, yatırımcının şirket finansallarına tepkisi veya fiyat spekülasyonu gibi diğer faktörler normalden daha büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.