Borsa neden düşüyor? 31 Ocak son dakika borsa neden düştü?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,40 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 5.076,89 puana geriledi. Küçük yatırımcıları uyaran uzmanlara göre, Borsa İstanbul'un yeni yıla düşüşle girişinin nedeni erken seçim açıklamaları. Peki, borsa neden düştü, düşüyor?Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,40 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,79'la iletişim oldu.Dün düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 5.096,29 puandan tamamladı.Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli tutumlarıyla negatif seyrettiğini söyledi.Bugün yurt içinde pay vadeli kontratlarda son işlem günü olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon taşıma ve kapatma nedeniyle hisse bazlı oynaklıkların artabileceğine dikkati çekti.Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Almanya'da perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 puanın direnç, 5.000 ve 4.940 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.Temel olarak, hisse senedine karşı oluşan arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması fiyatın düşmesine neden olur. Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır ama senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli sebeplerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine sebep olur.