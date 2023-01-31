Haber Tarihi: 31 Ocak 2023 10:09 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 10:09

Borsa neden düşüyor? 31 Ocak son dakika borsa neden düştü?

Borsa neden düştü? 31 Ocak son dakika borsa neden düşüyor bugün sorusu Borsa İstanbul'un gün içinde yüzde 2 oranında düşmesinden sonra merak edilmeye başladı. Peki, borsa neden düştü, düşüyor? İşte detaylar...

Borsa neden düşüyor? 31 Ocak son dakika borsa neden düştü?
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,40 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 5.076,89 puana geriledi. Küçük yatırımcıları uyaran uzmanlara göre, Borsa İstanbul'un yeni yıla düşüşle girişinin nedeni erken seçim açıklamaları. Peki, borsa neden düştü, düşüyor?
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 30 OCAK BORSA İSTANBUL SEYRİ 

Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,40 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,79'la iletişim oldu.

Dün düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 5.096,29 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli tutumlarıyla negatif seyrettiğini söyledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Bugün yurt içinde pay vadeli kontratlarda son işlem günü olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon taşıma ve kapatma nedeniyle hisse bazlı oynaklıkların artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Almanya'da perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 puanın direnç, 5.000 ve 4.940 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

BORSA NEDEN DÜŞER?


Temel olarak, hisse senedine karşı oluşan arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması fiyatın düşmesine neden olur. Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır ama senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli sebeplerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine sebep olur.
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