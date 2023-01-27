Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 11:52 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 11:52

Borsa neden düşüyor? 27 Ocak son dakika borsa neden düştü?

Borsa neden düştü? 27 Ocak son dakika borsa neden düşüyor bugün sorusu Borsa İstanbul'un gün içinde yüzde 2 oranında düşmesinden sonra merak edilmeye başladı. Peki, borsa neden düştü, düşüyor? İşte detaylar...

Borsa neden düşüyor? 27 Ocak son dakika borsa neden düştü?
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,72 puan ve yüzde 0,63 değer kaybederek 5.198,30 puana geriledi. Küçük yatırımcıları uyaran uzmanlara göre, Borsa İstanbul'un yeni yıla düşüşle girişinin nedeni erken seçim açıklamaları. Peki, borsa neden düştü, düşüyor?
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 27 OCAK BORSA İSTANBUL SEYRİ 
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,72 puan ve yüzde 0,63 değer kaybederek 5.198,30 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,64 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 1,04'le inşaat oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 5.231,02 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ardından ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını söyledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de başta kişisel harcamalar ve kişisel gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.150 ve 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BORSA NEDEN DÜŞER?

Temel olarak, hisse senedine karşı oluşan arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması fiyatın düşmesine neden olur. Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır ama senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli sebeplerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine sebep olur.
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