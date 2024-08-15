Borsa neden düşüyor? 15 Ağustos BIST neden düştü?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 düşüşle 9.830,94 puandan tamamladı. Haftanın açılış gününde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks, hatırlanacağı gibi günü, yüzde 0,94 değer kazanarak 9.920,61 puandan tamamlamıştı. Son dönemde düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, "Borsa neden düşüyor? 15 Ağustos BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...



15 AĞUSTOS BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.830,94 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,05 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 4,54 ile spor olarak belirlendi.

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Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.



Analistler, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ardından bugünkü TÜFE verisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına yönelik öngörülerin güçlendirmeye devam etmesiyle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.



Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, perakende satışlar, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.





15 AĞUSTOS 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?



Reuters'a bilgi veren ekonomi yetkilisi, hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğini söyledi.



Ekonomi yetkilisi, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dedi.



Mevcut uygulamada hisse senedi alım satımı üzerinden alınan bir işlem vergisi bulunmuyor.



Kripto varlıkları ise sermaye piyasası kanunu kapsamına alacak olan kanun teklifi ise komisyon aşamasından geçti. Bu kanun ile kripto varlık tanımı yapılmıştı. Ekonomi yönetimi ilk düzenlemenin vergi odağı olmayacağını ardından vergilendirme konusunun çalışılacağını söylemişti.





Borsa neden düşüyor ne zaman yükselir?



Telekonferans toplantısında Fitch, politika faizinin Mart ayından sonra %50 seviyesine çıkacağını ve yılı %45 seviyesine inerek tamamlayacağını öngördü. Dolar/TL yıl sonu kur beklentisi ise 38 seviyesinde ve otoritenin reel değerlenme söylemi ile örtüşüyor. Dış finansman zorlukları ve yüksek enflasyon, Türkiye'nin not artırımını engelleyen temel faktörler arasında görülüyor. TCMB rezervlerinin düzeyi ve bileşiminin (swaplara olan bağımlılık) gelecekte önemli olacağı not edilmiş. Türkiye 2024'te %57,7 enflasyonla %2,8 büyüyeceği tahmin ediliyor. Seçim sonrası ekonomi politikalarında temel senaryolarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Fitch toplantısı böyle… Şimdi gelelim borsa neden düşüyor sorunsalına. FED'den faiz indirimlerini konuşulan bir ortamda ons altında yaşanan yükselişlere, kurdaki hızlı hareketler de eklenince altın alternatif yatırım araçları arasında pozitif ayrışmaya başladı. Kur tarafında ise yerel seçimler öncesinde döviz talebinin artması borsa üzerinde bir başka baskı unsuru oldu. Beklentileri aşan Ocak ayı enflasyonu sonrasında, Şubat ayında da enflasyonun beklentileri aşması ve piyasalarda döviz talebinin artması TCMB'den ardı ardına sıkılaştırıcı adımları getirdi.



TCMB'den gelen kredi sınırlaması ve zorunlu karşılık adımları, piyasalardan TL likiditeyi çekerken, kredi ve mevduat faizlerini yükseltti. Bütün bu faktörler borsa üzerinde baskıyı sürdürüyor. Seçime kadarki süreçte de borsa için baskı yaratmaya devam edecek gibi görünüyor. İyi haber ise yılın devamında borsada yükseliş trendinin süreceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Nitekim yıl başında, yıl sonu için 11.500-11.800 aralığında yoğunlaşan BİST-100 endeksi tahminleri, 12.000-12.500 aralığına yükselmiş durumda.



FED'İN FAİZ KARARI BORSAYI ETKİLER Mİ?



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.



Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.