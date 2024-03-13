Borsa neden düşüyor? 13 Mart BIST neden düştü, düşüyor?

BIST 100, dünkü işlemlerde gün sonuna doğru satışların hızlanmasıyla 8.986 puana kadar geriledi. Günün dip seviyelerinden tepki alımları gelse de endeks günü %0,69 düşüşle 9.069,03 puandan tamamladı. Endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 285 doların altına sarktı.



13 MART 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?



Dün BIST 100'de 81 hissenin fiyatı düşerken 19 hisse değer kazandı. Endeksin günlük işlem hacmi 96,5 milyar TL olarak son günlerdeki günlük ortalamanın altında kaldı ve toplam işlem hacminin %62,6'sını oluşturdu.



Borsa İstanbul güne hafif pozitif başladıktan sonra ilk işlemlerde 9.050 puan altına doğru negatif seyretti. Açılışta iletişim sektörü %3 bandındaki değer artışıyla öne çıktı. Gayrimenkul, faktöring ve sigorta ise güne ekside başladı. Bankalar ise dün pozitif kapanışın ardından bugün güne yarım puanlık düşüşle başladı.



BIST 100'de güne hızlı başlayan hisseler



BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında açılışta en çok yükselenler;



TCELL

ZOREN

ULKER

CWENE

TTKOM

oldu.



MIATK, TATEN, KCAER, PENTA ve IZENR ise güne ekside başlayan hisselerin başında yer aldı.



Borsa İstanbul genelinde DOBUR ve SELVA payları açılışta tavan fiyatına yükselerek en çok kazandıranlar arasında yer aldı. YAYLA ise taban fiyatına düşerek en çok kaybettiren hisse oldu.

Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.