Borsa neden düşüyor? 13 Mart BIST neden düştü, düşüyor?

BIST 100, dünkü işlemlerde gün sonuna doğru satışların hızlanmasıyla 8.986 puana kadar geriledi. Günün dip seviyelerinden tepki alımları gelse de endeks günü %0,69 düşüşle 9.069,03 puandan tamamladı. Endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 285 doların altına sarktı.
BORSA NEDEN DÜŞER?
13 MART 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?
Dün BIST 100'de 81 hissenin fiyatı düşerken 19 hisse değer kazandı. Endeksin günlük işlem hacmi 96,5 milyar TL olarak son günlerdeki günlük ortalamanın altında kaldı ve toplam işlem hacminin %62,6'sını oluşturdu.
Borsa İstanbul güne hafif pozitif başladıktan sonra ilk işlemlerde 9.050 puan altına doğru negatif seyretti. Açılışta iletişim sektörü %3 bandındaki değer artışıyla öne çıktı. Gayrimenkul, faktöring ve sigorta ise güne ekside başladı. Bankalar ise dün pozitif kapanışın ardından bugün güne yarım puanlık düşüşle başladı.
BIST 100'de güne hızlı başlayan hisseler
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında açılışta en çok yükselenler;
TCELL
ZOREN
ULKER
CWENE
TTKOM
oldu.
MIATK, TATEN, KCAER, PENTA ve IZENR ise güne ekside başlayan hisselerin başında yer aldı.
Borsa İstanbul genelinde DOBUR ve SELVA payları açılışta tavan fiyatına yükselerek en çok kazandıranlar arasında yer aldı. YAYLA ise taban fiyatına düşerek en çok kaybettiren hisse oldu.
Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer. Borsa Bir Açık Artırmadır
Hisse senetlerinin neden ve nasıl dalgalandığına girmeden önce borsanın çalışma mantığına bir göz atalım. Borsa
, alıcılar ve satıcıların halka açık şirketlerin mülkiyet hisseleri için fiyat pazarlığı yaptığı bir müzayededir. Bir taraf belirli bir şirketteki mülkiyetini satmak isterken diğer taraf bu mülkiyeti satın almak ister. Taraflar, yani alıcı ve satıcı bir fiyat üzerinde anlaştığında, ticaret eşleştirilir ve bu, hisse senedi için yeni piyasa fiyatı olur. Hisse Senedi Arz ve Talep Dengesi
Borsada bireysel yatırımcılar, şirketler, varlık yönetimi şirketleri hatta hükümetler varlık gösterebilir. Diğer tüm piyasalar gibi, arz ve talep arasındaki denge, hisse senedinin fiyatını belirleyen temel faktördür. Bir ürüne olan talep yüksek ve bu talebi karşılayacak arz miktarı sınırlı ise fiyat doğal olarak artacaktır. Diğer yandan bir ürünün arzı yüksek iken buna karşın piyasada kendine yeterli alıcı bulamıyorsa, ürün bolluğu yaşanacak ve fiyat düşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşadığımız "Uçak Krizi" meselesini hatırlayalım. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithalatı yasaklayınca, gümrük kapılarından dönen on binlerce ton meyve sebze iç pazara dönmek zorunda kalmıştı. Yaşananlar elim bir hadise olsa da, iç piyasada aşırı bollaşan ürünler sebebiyle, bir süre boyunca vatandaşlar maliyetinin bile altında, bedavadan biraz daha pahalıya domates satın alma imkanı bulmuştu. Arz ve talep arasındaki bu ilişkinin, bir ürünün fiyatı üzerinde ne denli etkili olabileceğinin kanıtı değil mi?
Arz ve talep dışında, büyük finansal haberler, doğal afetler, yatırımcının şirket finansallarına tepkisi veya fiyat spekülasyonu gibi diğer faktörler normalden daha büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.