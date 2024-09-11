Borsa neden düşüyor? (11 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BİST00 endeksi bugün %0,78 geriledi ve 9624 puandan kapanış yaptı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 9788 puanı görse de tekrar satışlarla karşılaşarak aşağı döndü. BİST100, kritik öneme sahip 9700 desteğinin de altında bir kapanış yaptı.

Bugün BİST100 endeksi kapsamında işlem gören şirketlerden BRSAN, BRYAT, ARDYZ, KOZAA ve ECZYT %9,95-%3,76 arası primle en çok yükselen hisseler oldu. EKGYO, KTLEV, ENERY, CCOLA ve REEDR de %5,71-%4,56 arasında değer kaybı yaşayarak, en fazla gerileyen BİST100 hisseleri oldular.

Öte yandan bugün BIMAS, SAHOL, THYAO, ASELS ve MGROS en fazla para girişi yaşanan hisseler oldu. GARAN, FTOTO, SURGY, EKGYO ve BSOKE ise para çıkışında başı çekti. Analistler, endekste 9550 seviyesinin kritik bir destek olarak öne çıktığını ve bu seviyenin korunması gerektiğini vurguluyor.

İç piyasalarda sıkı para politikasının sürmesi, faizlerin yüksek seyretmesi, finansman maliyetlerinin şirketler üzerinde baskı oluşturması, ekonomide bir miktar soğuma ile birlikte bilanço beklentilerinin gerilemesi ve risksiz mevduat getirisinin de yüksek seyretmesi; borsada da düşüşü destekliyor.

Analistler, "Endekste artık 200 günlük ortalamanın konumlandığı seviyelere yaklaşıldı. Bu noktalardan tepki gelebilir. İlk etapta 9850 direnç olarak öne çıkabilir. Ancak kısa vadede endeksi daha ciddi yukarı taşıyacak bir katalizör görünmüyor. FED'in faiz kararı dikkatle takip edilecek" ifadelerini kullanıyor.

Bu arada gram altın fiyatı akşam saatlerinde %0,50 yükselerek 2750 TL'yi aştı. Küresel piyasalarda ons fiyatının 2510 doları geçmesi, gram altını da yukarı taşıdı. Bu hafta altın fiyatları cephesinde ABD TÜFE verileri ve ECB faiz indirimi kararı bekleniyor. Dolar ise 34,04 TL'ye yakın yatay görünümünü korudu.