Borsa neden düştü, düşüyor? 24 Ocak Salı Borsa neden düştü bugün?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 5.396,99 puandan başladı. Küçük yatırımcıları uyaran uzmanlara göre, Borsa İstanbul'un yeni yıla düşüşle girişinin nedeni erken seçim açıklamaları. Peki, borsa neden düştü, düşüyor?Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,45 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5.396,99 puana geriledi.Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52'yle madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24'le kimya, petrol, plastik oldu.Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 5.404,43 puandan tamamladı.Analistler, küresel pay piyasalarında şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.300 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Temel olarak, hisse senedine karşı oluşan arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması fiyatın düşmesine neden olur. Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır ama senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli sebeplerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine sebep olur.