Borsa neden düştü? 26 Ocak son dakika borsa neden düşüyor?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 5.396,99 puandan başladı. Küçük yatırımcıları uyaran uzmanlara göre, Borsa İstanbul'un yeni yıla düşüşle girişinin nedeni erken seçim açıklamaları. Peki, borsa neden düştü, düşüyor?Borsa İstanbul güne yüzde 0,11 oranında düşüşle 5291 puandan başladı.Borsa İstanbul dünkü sert düşüşün etkisinden kurtulamadı. BİST yüzde 0,11 oranında düşüşle 5291 puandan açılış yaptı. BİST'te 193 hisse yükseliş gösterirken 136 hisse düşüş gösterdi.Temel olarak, hisse senedine karşı oluşan arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması fiyatın düşmesine neden olur. Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır ama senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli sebeplerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine sebep olur.