Haber Tarihi: 06 Şubat 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 10:10

Borsa kapandı mı? Borsa İstanbul durdu mu?

Borsa kapandı mı? Borsa İstanbul durdu mu? Borsa İstanbul geçici olarak açığa satış işlemlerinin yasaklanması da dahil olmak üzere bir dizi tedbir açıkladı.

Borsa kapandı mı? Borsa İstanbul durdu mu?
Abone Ol
Borsa İstanbul, açığa satış işlemleriyle ilgili olmak üzere geçici bazı tedbirler aldı
Buna göre, 6 Şubat tarihinden itibaren geçici olarak; açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi.

Yeni tedbirlere göre, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması ve mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi kararlaştırıldı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Volkan Demirel: 'Allah rızası için yardım' Futbol Volkan Demirel: "Allah rızası için yardım"
Kilis'te deprem son dakika 6 Şubat 2023 Kilis deprem kaç şiddetinde oldu? Kilis deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar? Gündem Kilis'te deprem son dakika 6 Şubat 2023 Kilis deprem kaç şiddetinde oldu? Kilis deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar?
Galatasaray tribünlerini soğuk hava durduramadı Galatasaray Galatasaray tribünlerini soğuk hava durduramadı
Deprem kaç kişi öldü? Deprem ölü sayısı 6 Şubat 2023! Deprem can kaybı sayısı açıklandı Gündem Deprem kaç kişi öldü? Deprem ölü sayısı 6 Şubat 2023! Deprem can kaybı sayısı açıklandı
Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı Spor Toto 1. Lig Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı
Depremde yardım için AFAD il müdürlükleri telefon numaraları Futbol Depremde yardım için AFAD il müdürlükleri telefon numaraları
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI 2023! AFAD DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ Gündem DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI 2023! AFAD DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ
Azerbaycan, Türkiye'nin yardımına koştu Futbol Azerbaycan, Türkiye'nin yardımına koştu
Deprem haritası Türkiye 2023! Son dakika Türkiye deprem haritası Gündem Deprem haritası Türkiye 2023! Son dakika Türkiye deprem haritası
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Muslera'nın sakatlığı için Galatasaray'dan açıklama
2
Fenerbahçe - Konyaspor maçı için son karar
3
Fenerbahçe'ye transfer çağrısı!
4
Bruma, Braga'da ilk maçında iki dakikada iki gol attı
5
Milano derbisine Çalhanoğlu damgası!
6
Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
7
Maxi Gomez: "Galatasaray'a karşı atacaksınız!"

SON HABERLER

yukarı ok