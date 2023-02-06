Borsa kapandı mı? Borsa İstanbul durdu mu?

Borsa İstanbul, açığa satış işlemleriyle ilgili olmak üzere geçici bazı tedbirler aldıBuna göre, 6 Şubat tarihinden itibaren geçici olarak; açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi.Yeni tedbirlere göre, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması ve mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi kararlaştırıldı.