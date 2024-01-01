Haber Tarihi: 01 Ocak 2024 10:23 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 10:23

Borsa kapalı mı? Bugün Borsa İstanbul kapalı mı?

1 Ocak Pazartesi (bugün) borsa açık mı soruları yeni yıla saatler kala tekrar gündeme geldi. Borsa İstanbul'da yatırımı olan vatandaşlar bugün borsa açık mı, 1 Ocak'ta borsa açık mı sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi bugün borsa açık mı? Bugün borsa açık mı? İşte BIST çalışma günleri...

Borsa kapalı mı? Bugün Borsa İstanbul kapalı mı?
Abone Ol
Yılbaşının gelmesiyle borsanın çalışma saatleri de bir kez daha araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsanın 31 Aralık Pazar günü yılbaşında ve ertesi gün 1 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırıyor. Türkiye Merkez Bankası, BİST'in hangi günler kapalı olduğunu açıkladı. Peki, bugün borsa açık mı? İşte, detaylar...

1 OCAK 2024 PAZARTESİ BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

Borsa 1 Ocak Pazartesi günü kapalı olacak. Borsa İstanbul bankalar kapalı olduğu gün çalışmıyor. Bu sebeple 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ile beraber Kurban ve Ramazan Bayramı gibi dini günlerde kapalı olur. Borsa 2 Ocak Salı günü açılacak. Salı günü borsada alım ve satım işlemi yapılacak.

2024 YILINDA BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?

1 Ocak Pazartesi - Yeni yıl tatili

9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı Arefesinde yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kadar açık olacak.

10-11-12 Nisan Çarşamba, Perşembe, Cuma - Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi

16-17-18-19 Haziran Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı

28 Ekim Pazartesi - Cumhuriyet Bayramı yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kaadr açık.

29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Borsa
Gündem

Diğer Haberler

Yunus oynadı, Leicester rahat kazandı Futbol Yunus oynadı, Leicester rahat kazandı
West Bromwich deplasmanda kaybetti! Futbol West Bromwich deplasmanda kaybetti!
Erol Bulutlu Cardiff, QPR'yi iki golle geçti Cardiff Erol Bulutlu Cardiff, QPR'yi iki golle geçti
Eric Bailly'den Beşiktaş mesajı Beşiktaş Eric Bailly'den Beşiktaş mesajı
Arabistan'da Raphael Varane derbisi! Manchester United Arabistan'da Raphael Varane derbisi!
39'luk Vagner Love'dan yeni transfer Dünya Transferler 39'luk Vagner Love'dan yeni transfer
Buffon'dan futbola radikal öneri! Dünya Futbolu Buffon'dan futbola radikal öneri!
Adem Büyük'ten Galatasaray ve Fatih Terim itirafı Galatasaray Adem Büyük'ten Galatasaray ve Fatih Terim itirafı
Liverpool, Mbappe yarışına dahil oluyor! Liverpool Liverpool, Mbappe yarışına dahil oluyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
MANU'da Altay Bayındır'a kötü haber!
2
Suudi Arabistan'da çok daha büyük bir kriz direkten dönmüş
3
Galatasaray'da ayrılık kararı! Kiralık gidiyorlar
4
Daichi Kamada için Türkiye cevabı!
5
İşte Rachid Ghezzal'ın kadro dışı nedeni
6
Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği 2 yıldız!
7
Fenerbahçe'de Mert Müldür'e gün doğdu
yukarı ok