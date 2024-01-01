Borsa kapalı mı? Bugün Borsa İstanbul kapalı mı?

Yılbaşının gelmesiyle borsanın çalışma saatleri de bir kez daha araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsanın 31 Aralık Pazar günü yılbaşında ve ertesi gün 1 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırıyor. Türkiye Merkez Bankası, BİST'in hangi günler kapalı olduğunu açıkladı. Peki, bugün borsa açık mı? İşte, detaylar...
1 OCAK 2024 PAZARTESİ BORSA AÇIK MI KAPALI MI?
Borsa 1 Ocak Pazartesi günü kapalı olacak. Borsa İstanbul bankalar kapalı olduğu gün çalışmıyor. Bu sebeple 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ile beraber Kurban ve Ramazan Bayramı gibi dini günlerde kapalı olur. Borsa 2 Ocak Salı günü açılacak. Salı günü borsada alım ve satım işlemi yapılacak.
2024 YILINDA BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?
1 Ocak Pazartesi - Yeni yıl tatili
9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı Arefesinde yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kadar açık olacak.
10-11-12 Nisan Çarşamba, Perşembe, Cuma - Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi
16-17-18-19 Haziran Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı
28 Ekim Pazartesi - Cumhuriyet Bayramı yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kaadr açık.
29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı
Haber ile daha fazlasına ulaşın: