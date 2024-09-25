Borsa İstanbul neden düşüyor, düştü? 25 Eylül 2024

Borsaya vergi getirilmeyeceği yolundaki açıklamalarla son 3 gündür yükselen borsa bugün yönünü aşağı çevirdi. Borsanın bugün yaşadığı düşüşün sosyal medyada yer alan İmamoğlu kararı ile alakalı olduğu öne sürülüyor.



Gazeteci Fatih Altay'ın x hesabı üzerinden "Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor" attığı tweet kısa sürede yayılda. Bazı sosyal medya hesaplarından da benzer iddiaların yer aldığı görülüyor.



Bu iddialar üzerine güne yüzde 1 yükselişle başlayan borsa yönünü yüzde 1 düşüşe çevirdi.



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