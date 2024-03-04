Borsa İstanbul (BIST-100) bugün neden düşüyor?

BIST 100 geçen haftanın son işlem gününde %1 geriledikten sonra haftayı %2,96 oranında düşüşle 9.097 puandan kapattı. Endeks, böylece 8 haftalık yükseliş serisini geçen hafta itibarıyla sonlandırmış oldu.



4 MART 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?



Borsa İstanbul'da pozitif açılış sonrası ilk işlemlerde endeksin 9.100 puanın altında doğru hareketlenme eğiliminde olduğu görüldü. Sektör bazında bakıldığında ise gıda, mineral ve tekstil sektörlerinin güne %1'e yakın yükselişle başladığı gözlendi. Spor endeksi güne ekside başlayan tek sektör olurken ilk işlemlerde eksiye geçen sektör sayısı arttı. Borsa İstanbul'da ilk saatte karışık görünüm göz önüne alındığında yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin fiyatlamasının devam ettiğinden bahsedilebilir.



BIST 100'de güne hızlı başlayan hisseler



BIST 100'e dahil hisseler arasında açılışta en çok yükselenler; TUKAS, BRSAN, BRYAT, MAVI ve AHGAZ oldu. OYAKC, ARCLK, EGEEN, EUREN ve BUCIM payları ise güne ekside başlayanların başında yer aldı.



Borsa İstanbul genelinde UMPAS, QNBFL ve YAYLA payları güne tavan fiyatından başlayan hisseler arasında yer aldı. KSTUR, CEMTS ve CMENT payları ise güne en yüksek düşüşle başlayan hisseler oldu.



Yurt içinde enflasyon verileri açıklanırken aylık TÜFE %4,53 ve yıllık tüketici enflasyonu %67,07 olarak belirlendi.

Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.