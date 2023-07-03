Haber Tarihi: 03 Temmuz 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 09:33

Borsa İstanbul açılışı: Borsa kaçta açılıyor, ne zaman açılacak?

Borsa İstanbul açılışı: Borsa kaçta açılıyor, ne zaman açılacak? Kurban Bayramında bankalar kapalı olurken yapılan EFT işlemleri, tatil sonrası hesaba geçecek. Kurban Bayramı boyunca 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Devlet daireleri tekrar çalışmaya 3 Temmuz Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Hisselerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler Borsa yarın açık mı? Borsa İstanbul pazartesi açık mı? sorusuna cevap arıyor. İşte, Borsa'nın açılış tarihi…

Borsa İstanbul açılışı: Borsa kaçta açılıyor, ne zaman açılacak?
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Borsa bugün açık mı, arefe günü saat kaçta kapanacak 2023 |  Borsa kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Borsa pazartesi açık mı? 26 haziran borsa açık mı, bayram tatili kaç gün? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2023? Kurban Bayramı arefe gününde borsaların durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, hem arefe günü hem de bayramda borsaların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
BORSA BUGÜN AÇIK MI 2023?
Borsa İstanbul, büyük-küçük-pek çok yatırımcı tarafından yakından takip edilir. Peki, Borsa İstanbul mesai saatleri nedir? Borsa kaçta açılıyorBorsa hafta sonu çalışıyor muBorsa öğle arası saatlerinden 2023 çalışma saatleri hakkında bilinmesi gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Borsa İstanbul Çalışma Saatleri 2023

Borsanın açılış ve kapanış saatleri, yatırımcılar tarafından takip edilir. İşlemlerin doğru zamanda ve doğru saat aralığında yapılması, iyi bir kazanç elde edilmesine zemin hazırlar.

Borsa İstanbul Çalışma Saatleri 2023, 09.40 / 18.10 arasıdır. Her piyasa için farklı saat dilimleri bulunmaktadır. Yapmak istediğiniz işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına işlem saatlerine mutlaka göz atın. İşlem saatlerinin detayları ise şöyledir:

  • Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55
  • Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00
  • Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00
  • Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55
  • Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00
  • Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00
  • Kapanış Saati: 18.00 / 18.01
  • Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05
  • Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07
  • Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları

  • Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.10
  • Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.15
  • Diğer Sözleşmeler: 09.30 / 18.15
Borsa Kaçta Açılıyor?

Borsa kaçta açılıyorborsa kaçta kapanıyor ya da borsa kaça kadar açık gibi sorular, borsaya yeni başlayanların merak ettiği konular arasındadır. Borsa İstanbul çalışma saatleri 2023, 09.40 / 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.


Borsa Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Borsa İstanbul'da (BİST), sadece hafta içi işlem yapılmaktadır. Hafta sonu ve resmî tatillerde işlem yapılması mümkün değildir.

Borsa Öğle Arası Saatleri

Borsa öğle arası saatlerinin olup olmadığı, internette araştırılan en önemli konu başlıklarından biridir. Borsa İstanbul çalışma saatlerinin içinde herhangi bir ara bulunmamaktadır. Açılış ve kapanış saatleri arasında aktif olarak alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir.

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı
20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Kapalı
29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı Kapalı
 

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