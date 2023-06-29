Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul pazartesi açık mı?

Borsa bugün açık mı, arefe günü saat kaçta kapanacak 2023 | Borsa kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Borsa pazartesi açık mı? 26 haziran borsa açık mı, bayram tatili kaç gün? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2023? Kurban Bayramı arefe gününde borsaların durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, hem arefe günü hem de bayramda borsaların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar... BORSA BUGÜN AÇIK MI 2023?
9 günlük Kurban Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor. Özel sektörde çalışan kişiler için Kurban Bayramı tatili 4 gün olarak belirlendi. Kurban Bayramı arefesi, yarım gün olduğu için Borsa İstanbul, 27 Haziran Salı günü saat 13:00'e kadar açık olacak. BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI?
Borsa İstanbul, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bu tarihlerde kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.
Kurban Bayramı sırasında gerçekleşecek olan 9 günlük tatil, sadece devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin, özel sektör çalışanlarını etkilemediği için onları ilgilendirmemektedir.
İdari izin yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör bankaları bu kapsama dahil değildir. Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur. Bu nedende BİST, 26 Haziran Pazartesi tam gün ve 27 Haziran Salı günü ise öğle saatine dek hizmet verecektir.
İnisiyatif kullanmayan özel sektör çalışanları için bayram tatili, 27 Haziran Salı günü öğlen başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecektir. Bu şekilde toplamda 5.5 gün tatil yapacaklardır.
Borsa İstanbul, hafta sonları ve resmî olarak belirlenen tatiller dışında 09.40 ila 18.10 saatleri arasında faaliyet gösterir. Borsa İstanbul tatil günleri ve mesai zamanları, genellikle özel bankalarla eşzamanlı olarak belirlenir. Özel bankalar için geçerli olan çalışma ve tatil günleri, Borsa İstanbul için de söz konusudur. Genel itibariyle borsa tatil günleri şunlardır:
- 1 Ocak – Yeni Yıl Tatili
- 23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü
- 15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos – Zafer Bayramı
- 29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı
Yukarıdaki günlere ek olarak dinî bayramlar da BIST tatil günleri arasındadır. İlgili kurum, Ramazan ve kurban bayramlarında faaliyet göstermez. Bu günlerde borsadaki işlemler sonraki iş gününe kadar durdurulur.
AREFE GÜNÜ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEMLER SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2023, Pazar
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|20 Nisan 2023, Perşembe
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2023, Pazar
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2023, Pazartesi
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2023, Cuma
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|27 Haziran 2023, Salı
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2023, Cumartesi
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2023, Çarşamba
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2023, Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Kapalı
|29 Ekim 2023, Pazar
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı
Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak. Yatırımcılar, gerçekleştirilecekleri işlemlerin takası için 13 Temmuz çarşamba gününü, perşembe ve cuma günü gerçekleştirilecekleri işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 14 Temmuz perşembe gününü bekleyecek.