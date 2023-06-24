Haber Tarihi: 24 Haziran 2023 11:43 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 11:43

Borsa bayramda açık mı? Arefe günü, pazartesi borsa açık mı?

Borsa bayramda açık mı? Arefe günü, pazartesi borsa açık mı? Kurban Bayramı'na günler kala hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de borsanın durumu oldu. Konuyla ilgili olarak binlerce yatırımcı; Bayramda borsa açık mı yoksa kapalı mı aramaları yapıyor. İşte konuya dair ayrıntılar...

Borsa bayramda açık mı? Arefe günü, pazartesi borsa açık mı?
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Borsa pazartesi açık mı? 26 haziran borsa açık mı, bayram tatili kaç gün? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2023? Kurban Bayramı arefe gününde borsaların durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, hem arefe günü hem de bayramda borsaların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
BAYRAMDA BORSA AÇIK MI 2023?
Kurban Bayramı sırasında gerçekleşecek olan 9 günlük tatil, sadece devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin, özel sektör çalışanlarını etkilemediği için onları ilgilendirmemektedir.

İdari izin yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör bankaları bu kapsama dahil değildir. Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur. Bu nedende BİST, 26 Haziran Pazartesi tam gün ve 27 Haziran Salı günü ise öğle saatine dek hizmet verecektir.

İnisiyatif kullanmayan özel sektör çalışanları için bayram tatili, 27 Haziran Salı günü öğlen başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecektir. Bu şekilde toplamda 5.5 gün tatil yapacaklardır.

Borsa İstanbul, hafta sonları ve resmî olarak belirlenen tatiller dışında 09.40 ila 18.10 saatleri arasında faaliyet gösterir. Borsa İstanbul tatil günleri ve mesai zamanları, genellikle özel bankalarla eşzamanlı olarak belirlenir. Özel bankalar için geçerli olan çalışma ve tatil günleri, Borsa İstanbul için de söz konusudur. Genel itibariyle borsa tatil günleri şunlardır:

  • 1 Ocak – Yeni Yıl Tatili
  • 23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü
  • 15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos – Zafer Bayramı
  • 29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı
Yukarıdaki günlere ek olarak dinî bayramlar da BIST tatil günleri arasındadır. İlgili kurum, Ramazan ve kurban bayramlarında faaliyet göstermez. Bu günlerde borsadaki işlemler sonraki iş gününe kadar durdurulur.

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı
20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Kapalı
29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı Kapalı
AREFE GÜNÜ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEMLER SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak. Yatırımcılar, gerçekleştirilecekleri işlemlerin takası için 13 Temmuz çarşamba gününü, perşembe ve cuma günü gerçekleştirilecekleri işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 14 Temmuz perşembe gününü bekleyecek.


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