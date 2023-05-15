Borsa açıldı mı, neden açılmadı, kapalı mı? 15 Mayıs Borsa devre kesici çalıştı mı?

1 Ocak – Yeni Yıl Tatili

23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü

15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos – Zafer Bayramı

29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı

Hangi Bayramlarda BIST Açıktır?

Ramazan Bayramı arefesi

Kurban Bayramı arefesi

28 Ekim (Cumhuriyet Bayramı arefesi)

Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, 15 Mayıs'ta borsa İstanbul açık mı? 14 Mayısa az bir süre kala yatırım yapacak olan vatandaşlar Borsa İstanbul 15 Mayıs tatili 2023 araştırmasına başladı. 14 Mayıs sebebiyle de borsa çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 15 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs'ta borsa kapalı mı?Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalırken, Borsa İstanbul açılışta yüzde 5'in üzerinde çok sert düştüğü için endeks bazlı devre kesici çalıştı.BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6,38 oranında düşüşle 4.489,58 puana geriledi.Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Saat 09:55:17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama, 10:25:00 (*)'de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır."15 Mayıs resmi tatil değildir. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimin ertesi günü Borsa İstanbul, kamu bankaları ve özel bankalar çalışmaya devam edecek.Borsa İstanbul, hafta sonları ve resmî olarak belirlenen tatiller dışında 09.40 ila 18.10 saatleri arasında faaliyet gösterir. Borsa İstanbul tatil günleri ve mesai zamanları, genellikle özel bankalarla eşzamanlı olarak belirlenir. Özel bankalar için geçerli olan çalışma ve tatil günleri, Borsa İstanbul için de söz konusudur. Genel itibariyle borsa tatil günleri şunlardır:Yukarıdaki günlere ek olarak dinî bayramlar da BIST tatil günleri arasındadır. İlgili kurum, Ramazan ve kurban bayramlarında faaliyet göstermez. Bu günlerde borsadaki işlemler sonraki iş gününe kadar durdurulur.Borsanın bayramlarda açık olup olmadığı en çok merak edilen konulardan biridir. BİST, resmî tatil kabul edilen edilen dinî ve millî bayramlarda faaliyet göstermez. Diğer yandan kamu kurumları için geçerli olan bayram tatillerinde BIST'in faaliyet göstermesi söz konusu olabilir. Bazı dönemlerde Ramazan ve kurban bayramları için 9 günlük tatiller ilan edilir. Söz konusu tatiller, genellikle kamu bankaları için geçerlidir. BIST, bu dönemlerde bayram dışında kalan ve kamu kurumları için tatil olan günlerde çalışmaya devam eder.Borsa İstanbul tatil takviminde yarım günlük mesailer de vardır. BİST'in yarım gün faaliyet gösterdiği günler ise şu şekildedir:Yarım gün mesai yapılan günlerde borsa, saat 14.00'a kadar çalışır. Günün geri kalanında herhangi bir işlem gerçekleştirilmezBayram dahilinde Borsa İstanbul özel bankalar gibi kapalı olacak. Buna göre 21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri resmi tatil dolasıyla kapalı.