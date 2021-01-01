Borrego: "LaMelo'nun dönüşüyle, rahat bir nefes aldık!"

Charlotte Hornets antrenörü James Borrego, LaMelo Ball'un dönüşünün takıma 'rahat bir nefes' aldırdığını belirtti.



LaMelo, elindeki sakatlıktan ötürü altı hafta kadro dışı kaldıktan sonra, dün gece Detroit Pistons karşısında alınan 107-84 galibiyette parkelere geri dönmüş ve maçı 11 sayı, 8 asist ve 7 ribaundla tamamlamıştı.



Borrego, oyuna yönelik genel hissini göz önünde bulundurarak, Ball'un kendini hızlı bir şekilde toparlamasına şaşırmadığını söyledi:



"Birinin bu kadar ara verdikten sonra oyuna nasıl tepki vereceğini asla bilemiyorsunuz. Bu kadar süre sonra geri dönüp kaldığı yerden devam edecek biri varsa, o da Melo'dur. Onda bu içgüdü ve his var. Benim için pek de şaşırtıcı olmadı."



Hornets ekibi şu anda Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor.



