Bornova'nın 4 maçına koronavirüs engeli

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'nun, başantrenör Faruk Beşok, 8 oyuncu ile teknik ekipten 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 4 müsabakası ertelendi.



Kulüpten alınan bilgiye göre, dün yapılan testlerin ardından Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükseldi. Aralarında başantrenör Faruk Beşok, 8 basketbolcu ve teknik ekipten 1 kişinin yer aldığı vakalar nedeniyle Bornova Belediyespor, önümüzdeki 4 müsabakaya çıkamayacak.



Bornova Belediyespor'un yarınki Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 12 Aralık Cumartesi günkü Akhisar Belediyespor, daha önce 16 Aralık Çarşamba gününe ertelenen 6. hafta karşılaşması BUDO Gemlik ve 19 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol maçları ertelendi.



