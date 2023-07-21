Bornova FK, Murat Çaydemir'le anlaştı

TFF 3.Lig'in yeni ekiplerinden Bornova FK, dış transferde Kuşadasıspor'dan orta saha oyuncusu Murat Çaydemir'i kadrosuna kattı.
Göztepe'de profesyonel olan 34 yaşındaki futbolcu; Hatayspor, Arsinspor, Kuşadasıspor, Yalovaspor, Kale Belediye ve Ceyhanspor'da da forma giydi.
Murat, "Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sene güzel bir sezon bizleri bekliyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" dedi.
Göztepe'de profesyonel olan 34 yaşındaki futbolcu; Hatayspor, Arsinspor, Kuşadasıspor, Yalovaspor, Kale Belediye ve Ceyhanspor'da da forma giydi.
Murat, "Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sene güzel bir sezon bizleri bekliyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" dedi.