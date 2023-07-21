Bornova FK, Murat Çaydemir'le anlaştı

TFF 3.Lig ekiplerinden Bornova FK orta saha oyuncusu Murat Çaydemir'i kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bornova FK, Murat Çaydemir'le anlaştı
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21 Temmuz 2023 15:58
TFF 3.Lig'in yeni ekiplerinden Bornova FK, dış transferde Kuşadasıspor'dan orta saha oyuncusu Murat Çaydemir'i kadrosuna kattı.

Göztepe'de profesyonel olan 34 yaşındaki futbolcu; Hatayspor, Arsinspor, Kuşadasıspor, Yalovaspor, Kale Belediye ve Ceyhanspor'da da forma giydi.

Murat, "Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sene güzel bir sezon bizleri bekliyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" dedi.
 
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