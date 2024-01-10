Bornova 1877, Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı

3. Lig ekibi Bornova 1877, forvet oyuncusu Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bornova 1877, Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2024 15:10
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Bornova 1877, Darıca Gençlerbirliği forması giyen Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı ekip, 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bornova1877 ailesine geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Yasin Uzunoğlu, "Hedefim bu çatı altında önemli işlere imza atmak. İkinci sezon göstereceğim performans ve gollerle takımımızı Play-Off konumunda iddialı duruma getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fethiyespor'da profesyonel olan 1.86 boyundaki futbolcu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Ağrı 1970 ve son olarak Darıca Gençlerbirliği forması da giydi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery