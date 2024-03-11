Bornova 1877'nin çıkışı sürüyor

Erbaaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenen Bornova 1877 rakibine evindeki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bornova 1877'nin çıkışı sürüyor
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11 Mart 2024 14:09
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste ikinci deplasman galibiyetini yenik duruma düştüğü maçta bir üst basamagındaki rakibi Erbaaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek alan Bornova 1877 rakibine evindeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Grupta son 4 maçın 3'ünü kazanan İzmir ekibi, puanını 37 yaparak üçüncü sıradaki yerini korurken, Play-Off'ta kendisine avantaj sağlayacak ikinci sıraya yükselmek için de avantaj elde etti.

Bornova, üst sırasındaki Erbaaspor'la olan puan farkını 5'e indirdi.

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