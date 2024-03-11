Bornova 1877'nin çıkışı sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste ikinci deplasman galibiyetini yenik duruma düştüğü maçta bir üst basamagındaki rakibi Erbaaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek alan Bornova 1877 rakibine evindeki ilk mağlubiyetini yaşattı.



Grupta son 4 maçın 3'ünü kazanan İzmir ekibi, puanını 37 yaparak üçüncü sıradaki yerini korurken, Play-Off'ta kendisine avantaj sağlayacak ikinci sıraya yükselmek için de avantaj elde etti.



Bornova, üst sırasındaki Erbaaspor'la olan puan farkını 5'e indirdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU