Bornova 1877'den kaleye takviye

TFF 3'üncü Lig'in yeni temsilcisi Bornova 1877, dış transferde Şile Yıldızspor'dan 24 yaşındaki kaleci Bartu Kaya'ı kadrosuna kattı.



Yeşil-siyahlı ekip kaleci Bartu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kuşadasıspor'da profesyonel olan Bartu daha önce Altınordu, İzmirspor, Aliağa FK ve Çiğli Belediyespor'da forma giydi.



Genç file bekçisi 3'üncü Lig'de 13 maçta, Bölgesel Amatör Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez görev yaptı.



