Bornova 1877'de transfer sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Bornova 1877, dış transferde son olarak Efeler 09 SFK forması giyen Emre Akbulut'u kadrosuna kattı.



Sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu Aydınspor 1923'te profesyonel olurken, Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor ve Darıca Gençlerbirliği formalarını da giydi.