Bornova 1877'de transfer sürüyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 transfer çalışmaları kapsamında Birkan Öksüz'le sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bornova 1877'de transfer sürüyor
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16 Ağustos 2023 14:13
TFF 3'üncü Lig'de Bornova 1877 transferde sol bek Birkan Öksüz'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'da profesyonel olan Birkan Öksüz, Tuzlaspor, Kastamonuspor, Kahramanmaraşspor ve Manavgat Belediyespor'da forma giydi.

Kariyerinde 4 kez Süper Lig'de forma giyen Birkan Öksüz, 19 defa Türkiye Kupası'nda oynarken, 2.Lig'de 69 karşılaşmada görev aldı.

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