Bornova 1877'de transfer sürüyor

TFF 3'üncü Lig'de Bornova 1877 transferde sol bek Birkan Öksüz'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'da profesyonel olan Birkan Öksüz, Tuzlaspor, Kastamonuspor, Kahramanmaraşspor ve Manavgat Belediyespor'da forma giydi.
Kariyerinde 4 kez Süper Lig'de forma giyen Birkan Öksüz, 19 defa Türkiye Kupası'nda oynarken, 2.Lig'de 69 karşılaşmada görev aldı.
Antalyaspor'da profesyonel olan Birkan Öksüz, Tuzlaspor, Kastamonuspor, Kahramanmaraşspor ve Manavgat Belediyespor'da forma giydi.
Kariyerinde 4 kez Süper Lig'de forma giyen Birkan Öksüz, 19 defa Türkiye Kupası'nda oynarken, 2.Lig'de 69 karşılaşmada görev aldı.