Bornova 1877'de Semavi Özgür umutlu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Bornova 1877 Sportif Faaliyetler takımının Sportif Direktörü Semavi Özgür, açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar'da devam eden 3'üncü etap çalışmalarını değerlendiren Özgür, "Genç ve güçlü bir ekibiz. Hazırlıklarımızı yüksek tempoda sürdüyoruz. Takımımıza kattığımız isimlerle birlikte güzel bir ekip kurduk. Geçtiğimiz sezondan da kadromuzda bulunan 12 futbolcularımızla yola devam etme kararı almıştık. Takım içi uyum son derece üst seviyede" diye konuştu.

Transfer sürecinde sona gelindiğini de belirten Semavi Özgür, "Bu sezon taraftarlara sahada futbolun doğrularını oynayan bir takım izleteceğiz. İzmir ve Bornova halkını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacağımız maçlara bekliyoruz. Bizleri desteklemeleri, bizim için son derece önemli. Bornova'nın ilerleyen senelerde adından sıkça bahsettireceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.