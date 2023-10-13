Haber Tarihi: 13 Ekim 2023 14:10 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 14:10

BORLS halka arz sonuçları: Borlease Otomotiv borsada ne zaman işlem görecek?

BORLS halka arz sonuçları: Borlease Otomotiv borsada ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv A.Ş. BORLS bist kodu ile halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, Borlease halka arz konusunu araştırmaya başladılar. Yatırımcıların beklediği halka arzın tarihi merak ediliyor. Peki, Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? Borlease katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi

BORLS halka arz sonuçları: Borlease Otomotiv borsada ne zaman işlem görecek?
Abone Ol
BORLS halka arz sonuçları: Borlease Otomotiv borsada ne zaman işlem görecek? Geçen hafta halka arzı açıklanan Borlease Otomotiv'in talep toplama tarihleri ne zaman? Borlease Otomotiv A.Ş. borsada BORLS kodu ile işlem görecek. Borlease Otomotiv halka arzı hangi bankalarda var, kaç lot verir? Borlease katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ve hisse kodu bilgileri...
BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ SONUÇLARI
Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere satışa sunulacak payların %85'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %15'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılara satılan paylar eşit dağıtılacak olup katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek olası pay miktarı şu şekilde hesaplandı:

2 milyon katılımcı: 20 lot (505 TL)

2,3 milyon katılımcı: 17 lot (439 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (404 TL)

2,8 milyon katılımcı: 14 lot (361 TL)

3,3 milyon katılımcı: 12 lot (306 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (266 TL)


BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ NE ZAMAN?

2013 yılında kurulan Borlease Otomotiv'in ana faaliyet konusu gerek sahibi olduğu gerekse üçüncü kişi ve kurumlardan temin ettiği her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla uzun süreli operasyonel filo kiralama hizmeti ile kısa dönem araç kiralama hizmeti vermektir. Ayrıca şirket filo yönetim hizmeti, araç bakım ve tamir hizmeti, özmal araç yönetim hizmeti, yakıt yönetim hizmeti de sağlamaktadır.

Şirket uzun dönem operasyonel kiralama hizmetini kendi markası ve adı altında verirken, günlük ve kısa süreli araç kiralama hizmetini ise global pazarda en değerli ilk 5 kiralama markasından birisi olan "Sixt Rent a Car" markasının Türkiye temsilcisi olan şirketin tam hakimiyete (100%) sahip olduğu bağlı ortaklığı Arti Seyahat aracılığıyla vermektedir. Bu sayede şirket sektörde kendisine yer edinmekte ve uzun süreli kiralama ile kısa süreli kiralama faaliyetleri arasında bir arti güç yaratmaya çalışmaktadır.

Borlease Otomotiv Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Borlease Otomotiv hissesi 25,29 TL'den halka arz olacak.

Borlease Otomotiv Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Borlease Otomotiv halka arz tarihi 11-12-13 Ekim olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.

Borlease Otomotiv'nin Sembolü Ne Olacak? Borlease Otomotiv Borsa Kodu

Borlease Otomotiv hissesinin sembolü "(BORLS)" olacak.

Borlease Otomotiv Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Borlease Otomotiv halka arzının büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak açıklandı.

Borlease Otomotiv Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Borlease Otomotiv'in halka arz açıklık oranı 32,04%'tür. Toplamda 47 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Borlease Otomotiv Katılım Endeksine Uygun Mu?

Borlease Otomotiv, katılım endesine uygundur.

Borlease Otomotiv Halka Arzı Bireysele Eşit mi Yoksa Tamamı Eşit mi Olacak?

Borlease Otomotiv halka arzının dağıtım şekli onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacaktır.

Borlease Otomotiv Kimin?

Borlease Otomotiv şirketinin 1 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%'ü Bor Holding'e aittir.

Borlease Otomotiv Finansal Gücü

2022 Hasılat: 1,7 Milyar TL

2022 Brüt Kâr: 491,3 Milyon TL

2021 Hasılat: 1,2 milyar TL

2021 Brüt Kâr: 407,7 Milyon TL

2020 Hasılat: 681,5 Milyon TL

2020 Brüt Kâr: 235,1 Milyon TL

Şirketin hasılatlar içerisinde yer alan ikinci el araç satışlarından elde edilen hasılat 2020, 2021 ve 2022 yılları itibariyle sırasıyla 34,1% ile 232.305.683 TL, 55,2% ile 713.758.669 TL ve 55,1% ile 985.054.502 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020, 2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen Covid-19 pandemisi sonrası oluşan arz-talep dengesizliği ve döviz kurunda meydana gelen artış eğilimi, hem fiyatlar genel düzeyindeki artışa hem de araç fiyatlarında artışa sebep olmuştur.

Şirketin satışlarının maliyeti ise 31.12.2020 tarihinde 446.396.596 TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2021 tarihinde 98,3% artış ile 885.003.965 TL satış maliyetine ulaşırken 31.12.2022 tarihinde ise 46,7% artış ile 1.297.991.658 TL satış maliyeti gerçekleşmiştir.

(Kaynak: Midas, Borlease Otomotiv Taslak İzahname)

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Borlease Otomotiv
Gündem

Diğer Haberler

İşte EURO24 Elemelerinde günün skorları Dünya Futbolu İşte EURO24 Elemelerinde günün skorları
Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama Galatasaray Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama
Pelkas'tan asist, Yunanistan'dan net skor! Dünya Futbolu Pelkas'tan asist, Yunanistan'dan net skor!
Levent Sürme: '9-10 farkla bitebilirdi' Milli Takım Levent Sürme: "9-10 farkla bitebilirdi"
Belçika Avusturya'da EURO 2024 biletini kaptı Dünya Futbolu Belçika Avusturya'da EURO 2024 biletini kaptı
Bosna-Hersek deplasmanda rahat kazandı Dünya Futbolu Bosna-Hersek deplasmanda rahat kazandı
Portekiz, Ronaldo'yla Almanya biletini kaptı Dünya Futbolu Portekiz, Ronaldo'yla Almanya biletini kaptı
Fransa, EURO2024 yolcusu! Futbol Fransa, EURO2024 yolcusu!
İzlanda sahasında Lüksemburg'a diş geçiremedi Dünya Futbolu İzlanda sahasında Lüksemburg'a diş geçiremedi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Milan, Hırvatistan maçında iki Fenerbahçeli'yi izledi
2
İtalyan devinden Barış Alper'e yakın takip!
3
Kristjan Asllani'den Hakan Çalhanoğlu itirafı!
4
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!
5
Milan'da Krunic krizi çıktı
6
Ante Rebic, İtalya'da gündem oldu!
7
Galatasaray, Victor Nelsson için kararını verdi!

SON HABERLER

yukarı ok