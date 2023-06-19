Borja Sainz, Norwich yolcusu!

Geride bıraktığımız sezonda Giresunspor forması giyen ve sözleşmesinin bitimiyle beraber takımdan ayrılan Borja Sainz'ın yeni takımı belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiltere Championship ekibi Norwich City, 22 yaşında İspanyol futbolcu Borja Sainz ile anlaştı.
Bu sezon Giresunspor formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan İspanyol oyuncu, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Borja Sainz'ın ismi Beşiktaş ile de anılıyordu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiltere Championship ekibi Norwich City, 22 yaşında İspanyol futbolcu Borja Sainz ile anlaştı.
Bu sezon Giresunspor formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan İspanyol oyuncu, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Borja Sainz'ın ismi Beşiktaş ile de anılıyordu.
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