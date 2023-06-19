Borja Sainz, Norwich yolcusu!

Norwich City, Giresunspor'da başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu Borja Sainz ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Borja Sainz, Norwich yolcusu!
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19 Haziran 2023 11:47
Son güncelleme 19 Haziran 2023 11:48
Geride bıraktığımız sezonda Giresunspor forması giyen ve sözleşmesinin bitimiyle beraber takımdan ayrılan Borja Sainz'ın yeni takımı belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiltere Championship ekibi Norwich City, 22 yaşında İspanyol futbolcu Borja Sainz ile anlaştı.

Bu sezon Giresunspor formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan İspanyol oyuncu, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Borja Sainz'ın ismi Beşiktaş ile de anılıyordu.

 
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