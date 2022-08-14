Borja Sainz: 'Gol için çok mutluyum'

Giresunspor forması giyen Borja Sainz, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmadaki tek golü atan Sainz, "Galatasaray, ligin önemli ekiplerinden bir tanesi. Onlara karşı iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Hocamızın söylediği gibi bir aileyiz. Birlikte ortaya çıktık, birlikte mücadele ettik ve birlikte kazandık. Ben de gol attım, çok mutluyum bunun için." ifadelerini kullandı.



Geçen haftanın ardından, bu hafta da skora katkı yaptığı hatırlatılan 21 yaşındaki futbolcu, "Takıma katkı vermek için buradayım. Takım arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederim. Birlikte mücadele veriyoruz ve birlikte kazanıyoruz." dedi.





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