Boris Johson kimdir, kaç yaşındadır, Türk müdür? Boris Johson'un sağlık durumu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Türk olduğu ve dedesinin Çankırılı olduğu biliniyor. Özellikle Boris Johnson'un Türkiye ile ilgili açıklamaları ve nerede doğduğu hangi okulları bitirdiği haberimizde.

06 Nisan 2020 17:43
Boris Johson kimdir, kaç yaşındadır, Türk müdür? Boris Johson'un sağlık durumu
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan Boris Johnson'un Türk olduğu biliniyor. Boris Johnson sadece Türk olmasıyla değil İngiltere başbakanı olması sebebiyle çok fazla ön planda olan bir isim. Koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırılan Boris Johnson'un kim olduğu, nereli, dedesinin hangi şehirde doğduğunu ve Türkiye ile ilgili açıklanalarını bulabilirsiniz.
LONDRA BELEDİYE BAŞKANIYDI

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

DEDESİ ÇANKIRILI

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, 2005 yılında BBC Özbekçe'den Ibrat Jumaboyev'e verdiği telefon röportajında Türk kökeniyle ilgili soruyu yanıtladı. "Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf" dedi.

55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığ) yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Johnson 2005'teki röportajında Türkiye'nin üyeliğine sempatiyle baktığını dile getiriyor, Türk yanının zayıf olduğunu belirtse de "Türkiye'yi seviyorum" diyor.

Johnson, 2016'da Brexit kampanyası sırasında oy toplamak için birçok açıklamasında, 'Türk göçünün İngiltere için tehdit teşkil ettiğini' ifade etmişti. Daha sonra sorulduğunda, bu tür açıklamalar yaptığını inkar etti.

Oysa Johnson, referandumdan bir hafta önce, Brexit yanlısı Michael Gove ile dönemin Başbakanı David Cameron'a yazdığı bir mektupta, İngiltere'yi Türkiye'den gelecek kitlesel bir göçten korumanın tek yolunun, AB'den ayrılmak olduğunu öne sürmüştü.



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