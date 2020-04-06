Boris Johnson'un son durumu ne korona virüs haberleri, Boris Johnson kimdir?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs tedavisi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Başbakan Boris Johnson'un hastanede ateşinin düşürülmeye çalışıldığı söyleniyor.

06 Nisan 2020 17:42
Boris Johnson'un son durumu ne korona virüs haberleri, Boris Johnson kimdir?
Boris Johnson'un son 10 gündür karantinada bulduğu biliniyordu. Koronavirüs haberleri adı altında gelen haberlere göre Boris Johnson'un ateşinin düşmemesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.ğı belirtildi. İngiltere Başbakanlık ofisi yaptığıaçıklamada, "Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırıldı." ifadesine yer verildi.
ATEŞİ DÜŞMEDİ, BORIS JOHNSON KİMDİR? TÜRK MÜ?

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor."

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.



Alexander Boris de Pfeffel Johnson 19 Haziran 1964'te New York'ta doğu. Daha önce Londra Belediye Başkanılığı ve Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Boris Johnson, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından Temmuz 2019'da Muhafazakar Parti lideri seçilerek İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

BORIS JOHNSON'UN DEDESİ ALİ KEMAL KİMDİR?

Ali Kemal (1867 - 6 Kasım 1922), Türk yazar, gazeteci ve siyaset adamı. İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınmıştır.

Damat Ferit Paşa Hükümetlerinde kısa bir süre Maarif ve Dahiliye nazırlığı yaptı, bu esnada Millî Mücadele aleyhine sert tutumlar gösterdi. Kurtuluş Savaşı'nın zaferinden sonra İstanbul'da tutuklanarak İzmit'te Nurettin Paşa'ya bağlı askeri birliklerce linç edildi.

Ermeni yanlısı olarak görülen bazı yazılarından dolayı düşmanlarınca 'Artin Kemal' şeklinde adlandırılır. Mustafa Kemal'e ve Millî Mücadele'ye karşı düşmanca tutumu ve ağır hakaretleri nedeniyle pek çok insan tarafından "hain" olarak damgalanmıştır.



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