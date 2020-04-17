Borel ne zaman satışa çıkıyor, Borel fiyatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli ve milli dezenfektan olan Borel'in lansmanını gerçekleştirdi. Borel yarından itibaren satışa çıkacak. Bu sevindirici haber sonrası vatandaşlar 'Borel nedir? Yerli dezenfektan borel ne işe yarıyor?' sorusunu sormaya baladı.

17 Nisan 2020 15:07
Borel ne zaman satışa çıkıyor, Borel fiyatı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOREL'in seri üretimde olduğunu belirtti.
BOREL'in haftaya raflardaki yerini alacağını kaydeden Dönmez, "Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada el dezenfektanları üretiminde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) Ar-Ge sürecini tamamladığını duyurmuştu. Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle Eti Maden'in borlu dezenfektanın seri üretimine başlayacağını ifade eden Dönmez, BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içerdiğini belirtmişti.

BOREL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.

Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.


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