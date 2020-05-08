Borel fiyatı ne? Borel kaç para? Borel nerede satılıyor?

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliği ile geliştirilen yerli ve milli el dezenfektanı Borel, bugün satışa çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün satışa çıkacak olan borel dezenfektan fiyatı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bordan üretilen yerli el dezenfektanı olarak bilinen borel dezenfektan nedir? Borel dezenfektan fiyatı ne kadar?BOREL dezenfektanın 100 ML fiyatı 7,45 TL olarak belirlendi.Borel, bordan üretilen yerli el dezenfektanıdır.Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanı, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren (16 Nisan Perşembe) satışa çıkacağı açıklanan BOREL'in ilk olarak 100 mililitrelik boyutlarda piyasaya çıkacağını belirtti ve 1 litre ve 5 litrelik boyutlar için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.Bakan Dönmez, BOREL dezenfektanın ilk olarakSağlık çalışanlarına,Kamu düzenini sağlayan güvenlik güçleri için İçişleri Bakanlığı'na,65 yaş ve üzeri risk grubundaki vatandaşlarımız için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'naEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı saha personeline dağıtılacağını açıkladı.BOREL dezenfektanın henüz belirgin bir satış adresi bulunmamakta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada 16 Nisan 2020 Perşembe gününden itibaren farklı satış noktalarında BOREL dezenfektanın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.