Bordeaux, Ndayishimiye için temasta

Fransa'da ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Bordeaux, son gün savunma hattına da bir ekleme gerçekleştirmek isterken Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiye için temaslarda bulunuyor.

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Bordeaux, Ndayishimiye için temasta
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31 Ocak 2022 11:50
Fransız ekibi Bordeaux, ara transfer döneminde Marcelo, Josuha Guilavogui ve Danylo Ignatenko hamleleriyle dikkat çekmiş durumda. Transferin son günü savunmaya bir takviye daha yapmak isteyen Fransız ekibi, Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiye için devreye girdi.

L'Equipe'in haberine göre Bordeaux, Manchester United'dan Phil Jones'u kiralamak adına temaslarını sürdürüyor. Marcelo'nun yanında bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen Bordeaux, bu sezon Başakşehir'de savunmanın ortasında sergilediği performansla dikkat çeken Youssouf Ndayishmiye için de temaslarda bulunuyor.

Bu sezon Başakşehir ile 22 lig maçına çıkan Ndayishimiye'nin Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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