Bora Edin kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Bora Edin nerelidir, ne iş yapmaktadır?

Survivor Bora Edin hakkında tüm bilgiler burada! Survivor 2019 tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Survivor yarışmacılarından Bora Edin'in
kim olduğu,
kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Bora Edin'in yaşı kaç?
Bora Edin, Survivor 2019'da Türkiye takımında yarışıyor. Peki Bora Edin'in mesleği nedir? Survivor 2019 yarışmacısı hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik.SURVIVOR BORA EDİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre'de yaşadı. Lisede eğitim için Malta'ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi'nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.. SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?
Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal SURVIVOR 2019 NEREDE ÇEKİLİYOR?
Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak. SURVIVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLADI?
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.
Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.