Bora Edin kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Bora Edin nerelidir, ne iş yapmaktadır?

kim olduğukaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Bora Edin'in yaşı kaç?Bora Edin, Survivor 2019'da Türkiye takımında yarışıyor. Peki Bora Edin'in mesleği nedir? Survivor 2019 yarışmacısı hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik.23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre'de yaşadı. Lisede eğitim için Malta'ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi'nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor..Hakan KanıkSude BurcuYusuf KarakayaSeda OcakBora EdinEcem OnaranHikmet TuğsuzKader KarakayaAtakan IşıktutanMelisa EmirbayerBüşra YalçınOkay KöksalNefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak.TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.