Bora Çaylan: 'Fenerbahçe Beko'yu yeneceğiz'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 5 Mart Pazar günü Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Bora Çaylan, yakaladıkları olumlu havayı sürdüreceklerine inandığını bildirdi.



Çaylan, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son 4 maçlarını kazandıklarını hatırlattı.



Fenerbahçe Beko maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Çaylan, "Yeni hocamız tecrübeli isim Hakan Demir yönetiminde yakaladığımız olumlu havayı sürdüreceğimize inancım tam. Rakip kim olursa olsun oyun disiplinimizden taviz vermiyoruz. Hem hücumda hem savunmada ortaya koyduğumuz disiplinli mücadele, bizim oyun kimliğimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.





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