Haber Tarihi: 09 Şubat 2024 12:17 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 12:17

Bor Şeker halka arz ne zaman işlem görecek? BORSK halka arz sonuçları: Kaç lot verdi?

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman işlem görecek sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan ve 26,54 TL ile halka arz olan BORSK halka arz sonuçları bekleniyor. Peki, Bor Şeker halka arz ne zaman işlem görecek? BORSK halka arz sonuçları: Kaç lot verdi?

Bor Şeker halka arz ne zaman işlem görecek? BORSK halka arz sonuçları: Kaç lot verdi?
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BORSK hisse koduyla halka arz olan Bor Şeker A.Ş. şirketinin detayları araştırılmaya başlandı. Halka arz ile ilgilenenlerin gündeminde yer alan Bor Şeker halka arz katılım endeksine uygun mu? BORSK ne zaman işlem görecek? İşte SPK tarafından başvurusu onaylanan Bor Şeker hakkında...

BOR ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
 Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Bor Şeker ''BORSK'' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Ancak Bist işlem tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

7 - 8 - 9 Şubat tarihlerinde halka arz olacak olan şirketin talep toplama işleminin bitmesinin ardından işlem görmeye başlayacak.

BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Bor Şeker halka arz katılım endeksine uygun mu değil mi merak edilenler arasında yer aldı. BORSK, katılım endeksine uygundur.

BORSK NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

BORSK, 7 - 8 - 9 Şubat tarihlerinde halka arz olacak.

BOR ŞEKER HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

Bor Şeker halka arzı 26,54 TL fiyattan halka arz olacak.

Bor şeker katılım endeksine uygun mu? BORSK ne zaman işlem görecek? - 1. Resim

BOR ŞEKER HANGİ BANKALARDA VAR?

Bor Şeker halka arzı satın almak isteyen vatandaşlar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek.
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