Booth: "Başka bir Nikola Jokic daha draft edebiliriz"

Yeni Denver Nuggets genel menajeri Calvin Booth, uluslararası sahnede oyuncu keşfetme hakkında bazı perde arkası detaylarını paylaştı ve takımın "başka bir Nikola Jokic" draft etmesinin mümkün olduğunu söyledi.



Eski bir 10 yıllık NBA veteranı olan Booth, oyuncu keşfi konusunda önceliklerini paylaştı. Uluslararası oyuncu keşfinin, NCAA'deki oyunculara bakmaya nazaran avantajları olduğunu kaydetti.



Bu yöntem, Nuggets'ın şu anda bir NBA yıldızı olan, Sırbistan'dan bilinmeyen bir oyuncu seçmesine yol açmıştı. Nuggets'ın ön ofisinde üç yıldır çalışan Booth için, onun gibi bir başkasını seçememelerinin bir nedeni yok:



"Uluslararası oyuncu keşfetme olayına çok değer veriyorum. Yapmaya çalıştığımız tek şey, verimsizliğin nerede olduğuna bakmak ve nereden değer elde edebileceğinizi aramak. Yıllar geçtikçe ve insanlar Avrupa'ya gittikçe daha fazla ilgi duydukları için daha fazla kaynak yerleştiriyor olsalar da, burası hala bir mücevher bulabileceğiniz bir alan. 41 numaradan bir Nikola seçebilirsiniz. NCAA'de oynuyorsa, 41 numarada benzer bir olasılık bulmak çok daha zordur. Bu, oyuncu keşfi paketimizin çok önemli bir parçası ve buna değer vermeye devam edeceğiz."



