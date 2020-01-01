"Booker'ın, Phoenix'ten ayrılmasına imkan yok!" iddiası

NBA'den bir yöneticiye göre, Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker, kontratından dolayı Suns'dan ayrılmayacak.



Booker'ın Phoenix ile mevcut anlaşmasının bitmesi için dört yılı daha bulunuyor ve "sözleşmesinde çok fazla zaman varken", bir takas talep etmesi zor olabilir.



HoopsHype'tan Mike Scotto, bu durumu şu şekilde bildirdi:



"Bir lig kaynağı ayrıca HoopsHype'a, Devin Booker'ın Phoenix'ten çıkmak istemesi konusunda hiçbir gerçeklik payı olmadığını söyledi. HoopsHype ile konuşan birkaç yönetici, Booker'ın sözleşme durumu ve bu kadar genç yaşta bir takımın temel taşı olacak yeteneğe sahip olması nedeniyle, hiçbir yere gitmeyeceğine inanıyor.



Bir Doğu Konferansı yöneticisi, HoopsHype'a 'Bu açıdan avantajlı bir konumda değil. Dört yıl daha orada. Kontratında bu kadar zaman varken, bir takas talep etmesinin imkanı yok.' ifadelerini kullandı."



Booker önceki sezon, maç başına 26.6 sayı, 4.2 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları ile oynamıştı.



