Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, eski NBA süperstarı Dwyane Wade ile yaşadığı "NBA'e Hoş Geldin" anını hatırladı.



Booker'ın "NBA'e Hoş Geldin" anı, Wade 2015-16 sezonunda kendisinin şutunu blokladığında gelmişti.



23 yaşındaki yıldız, Wade'in neden tüm zamanların en iyi şut bloklayan guardlarından biri olarak kabul edildiğini, ilk elden gördüğü anı paylaştı:



"Bir keresinde ona karşı ilk oynadığımda, D-Wade'e bir şut fake'i atmşıtım. Onu uçurmuştum ve bildiğiniz gibi, kendisi tarihin en iyi şut bloklayan guardlarından biri. Fake ile onu kandırıp, birkaç adım uzaklaşmıştım ve yemin ederim onu hiç görmemiştim. Şuta kalkmıştım ve henüz şutumu atamadan beni bloklamıştı. Zamanlaması, farkındalığı, sahip olduğu doğal içgüdüler, o kadar yüksekti ki, oyunum üzerine çok daha fazla çalışmam gerektiğini anlamıştım."



Wade, en iyi döneminde NBA tarihindeki en atletik şutör guardlardan biriydi. Her ne kadar sadece 1.94m boyunda olsa da, Wade'in üstün atletizmi ve elit zamanlaması, oyun kariyeri boyunca korkulan iki yönlü bir oyuncu olmasını sağlamıştı. Şu anda TNT için analist olarak çalışan Wade, 16 sezonda toplam 885 blok kaydetmişti ve lig tarihinde bir guard tarafından yapılan bloklarda, Michael Jordan'ı geride bırakmıştı.



