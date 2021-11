Booker: "Wilson'ın her topu birbirinden farklı!"

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, yeni Wilson basketbol topu ile oynamakla ilgili en büyük farkın, "her topun farklı olması" olduğunu söyledi.



Bu sezon %40.5 şut isabeti (ve 3 sayı çizgisinden kariyerinin en düşüğü olan %27.8) ile 21.8 sayı ortalaması yakalayan Booker'ın hücum tarafındaki sıkıntısı, NBA'in bu yıl farklı bir top seçmesinden kaynaklanıyor olabilir.



Daha önce Spalding marka basketbol topu kullanan lig, 2021-22 sezonu itibariyle resmi topunu Wilson olarak seçmiş bulunuyor.



Suns muhabiri Kellan Olson, Booker'ın yeni topla oynama konusundaki düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Devin Booker, kendisi için yeni Wilson topunun büyük farkının, her topun verdiği hissiyatın farklı olması olduğunu söyledi. Geçmişte kullandıkları topların her maçta aynı hissi verdiğini, ancak bu yıl öyle olmadığını açıkladı."



LA Clippers süperstarı Paul George da, Wilson topunun önceki top gibi bir his vermediğini açıklamıştı.