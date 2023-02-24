Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Suns'ın Kevin Durant hamlesiyle bir 'Süpertakım' olarak etiketlenmesi hakkındaki düşüncelere katılmadığını belirtti.



Durant'in kısa süre önce Booker, Chris Paul ve DeAndre Ayton'ın yer aldığı kadroya dahil olmasıyla, NBA çevrelerinde birçok kişi Suns'ın artık bir 'süpertakım' olduğuna dair düşüncesini dile getirmişti.



Booker, Durant'in bu sezon takımın tek All-Star'ı olduğuna atıfta bulunarak, "Bu yıl sadece tek bir All-Star'ımız var, o da KD." açıklamasını yaptı.



Kariyerinde üç kez All-Star seçilen, fakat bu sezon sakatlığı nedeniyle 21 maç kaçırdıktan sonra bu maçta yer alamamış olan Booker, 'süpertakım' olarak adlandırılmanın Suns'ı nihai hedefinden uzaklaştıracağını açıkladı:



"Unvan falan olaylarına hiç girmiyorum. Bunlar sizin işiniz. Ulaşmaya çalıştığımız noktaya gitmek için yeterli düzeyde ve ciddi anlamda yetenekli bir grubumuz olduğunu biliyorum. Ana odak noktam da bu. Bizim hakkımızda söylenen her ne varsa da sezonu nasıl bitireceğimize göre değişecek."



7 Şubat'ta parkelere geri dönen Booker, bu sezon %47.7 şut isabetiyle 26.6 sayı, 4.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken, Durant ise Brooklyn Nets forması giydiği 39 maçta %55.9 şut isabetiyle 29.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ