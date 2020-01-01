Booker, Suns'ın 8-0 gitmesiyle ilgili: "Başından beri zihniyetimiz doğruydu"

Phoenix Suns, geçtiğimiz gece Dallas Mavericks'i 128-102 mağlup ederek, bubble'da 8-0 serisinde gitti ve sıralama belirleyen maçlardaki tek namağlup takım olarak, playoff umutlarını canlı tuttu.



Suns, bubble'ın içinde elinden geleni yaptı. Yine de henüz yeterli değildi. Takımın yıldızı Devin Booker 27 sayı attı ve Phoenix dün gece Dallas'ı mağlup ederek sekiz maçın hepsini kazanan tek takım oldu. Bu, Suns'ı birkaç saat canlı tuttu, ancak Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets'i bir sayı farkla yendiğinde tekrar dışarıdan bakmaya başladılar.



Suns koçu Monty Williams, "Bu takımın çabaları ve gelişimi için gerçekten minnettarım" şeklinde konuştu.



"BAKMADIM DERSEM YALAN OLUR"



The Suns'ın Batı'daki 8. sıra için ön eleme serisine girebilmesi adına, Memphis Grizzlies veya Portland'ın yenilmesi gerekiyordu. Memphis, Phoenix ile aynı zaman aralığında Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı maçı kazanmıştı.



Williams, bu maçları da takip edip etmediğiyle ilgili, "Bakmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Size bunu düşündüğümüzü söylemekten utanmıyorum. Ben onlara sadece maça odaklanmalarını söyledim ve işte buradayım - muhtemelen onlara bunu söyledikten hemen sonra yine bakmıştım." ifadelerini kullandı.



"HEP DOĞRU ZİHNİYETLE YAKLAŞTIK"



Booker, bubble'ın en dikkat çeken yıldızı oldu. Yüzde 50 şut isabetiyle 30.5 sayı ortalama yakalayan Booker, maçtan sonra takımın hedefiyle daha çok ilgilendiğini belirtti:



"Tek bir hedefimiz vardı. Daha iyi olmak. Ve bunu da başardık. Bence buna en başından, antrenmanlardan, Phoenix'teki idman kampından, buraya geldiğimiz ilk iki haftadan itibaren doğru zihniyetle yaklaştık, herkes tam anlamıyla odaklanmıştı."



