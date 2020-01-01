Booker, Suns'ın 8-0 gitmesi sonrası: "Ben bir Nets hayranıyım"

Phoenix Suns, geçtiğimiz gece Dallas Mavericks'i 128-102 mağlup ederek, bubble'da 8-0 serisinde gitti ve sıralama belirleyen maçlardaki tek namağlup takım olmasına rağmen, playofflara kalamadı.



Suns, bubble'ın içinde elinden geleni yaptı. Yine de yeterli olmadı. Takımın yıldızı Devin Booker 27 sayı attı ve Phoenix dün gece Dallas'ı mağlup ederek sekiz maçın hepsini kazanan tek takım oldu. Bu, Suns'ı birkaç saat canlı tuttu, ancak Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets'i bir sayı farkla yendiğinde tekrar dışarıda kaldılar.



Suns koçu Monty Williams, "Bu takımın çabaları ve gelişimi için gerçekten minnettarım" şeklinde konuştu.



"BAKMADIM DERSEM YALAN OLUR"



The Suns'ın Batı'daki 8. sıra için ön eleme serisine girebilmesi adına, Memphis Grizzlies veya Portland'ın yenilmesi gerekiyordu. Memphis, Phoenix ile aynı zaman aralığında Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı maçı kazanmıştı.



Williams, bu maçları da takip edip etmediğiyle ilgili, "Bakmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Size bunu düşündüğümüzü söylemekten utanmıyorum. Ben onlara sadece maça odaklanmalarını söyledim ve işte buradayım - muhtemelen onlara bunu söyledikten hemen sonra yine bakmıştım." ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK BİR NETS HAYRANIYIM"



Booker, bubble'ın en dikkat çeken yıldızı oldu. Yüzde 50 şut isabetiyle 30.5 sayı ortalama yakalayan Booker, maçtan sonra takımın hedefiyle daha çok ilgilendiğini belirtmesinden önce, şakayla karışık şu ifadeleri kullandı:



"Ben bir Brooklyn Nets hayranıyım. Adamım Tyler Johnson'ı (Booker'ın eski takım arkadaşı) arayacağım ve ellerinden geleceni yapacaklarından emin olacağım, ama her iki durumda da bu takımla hala gurur duyuyorum. Şansımız sıfıra düştüğünde ve hiçbir dış gürültüyü dinlemediğimizde bu noktaya geldik."



"Tek bir hedefimiz vardı. Daha iyi olmak. Ve bunu da başardık. Bence buna en başından, antrenmanlardan, Phoenix'teki idman kampından, buraya geldiğimiz ilk iki haftadan itibaren doğru zihniyetle yaklaştık, herkes tam anlamıyla odaklanmıştı."



