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Booker, sonraki sezon biraz daha oyun kuruculuk yapacak

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın gelecek sezon ara sıra oyun kurucu oynaması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın gelecek sezon ara sıra oyun kurucu oynaması bekleniyor.

Suns başantrenörü Monty Williams, gelecek sezon point guard pozisyonunda Booker'a birkaç dakika vermeyi planlıyor.

Williams, Booker'ın bu pozisyonu oynama kapasitesine sahip olduğunu, çünkü doğru basketbol oyununu tutarlı bir şekilde uygulamaya başlayan bir oyun kurucu haline geldiğini söyledi:

"Keşfetmek istediğim şeylerden biri, muhtemelen Devin'i geçen yıl yaptığımdan biraz daha fazla point guard pozisyonunda oynatmak olur. Bence kariyerinde sürekli doğru oyunları yaptığı bir noktada."

Booker, Suns takım arkadaşlarını sayı bulabilecekleri pozisyona sokmaya ve Deandre Ayton ile ikili oyun setlerini uygulamaya daha alışmış durumda.

23 yaşındaki yıldız, koronavirüs pandemisi nedeniyle sezonun durdurulmasından önce, bu sezon 62 maçta ortalama 6.6 asist ile oynuyordu.


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