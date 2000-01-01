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Booker, Phoenix Suns'ı 2K'de seçmek istemiyor!

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'a karşı NBA'in düzenlediği 2K Turnuvası'nda, Porter Jr.'ın "kendi takımlarımızı alalım" teklifini komik bir şekilde reddetti.

Haber; Sporx.com
Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'a karşı NBA'in düzenlediği 2K Turnuvası'nda, Porter Jr.'ın "kendi takımlarımızı alalım" teklifini komik bir şekilde reddetti.

Takımları seçerken, Suns yıldızı Milwaukee Bucks'ı seçerken Porter, Los Angeles Lakers'ı seçmişti.

Porter Jr. şaka yaparak Booker'ın Suns'ı seçmesini kendisinin de, kendi takımı Nuggets'ı almasını önerdi, lakin Booker gülerek "Hayır." şeklinde net bir tepki verdi.

Suns geçen sezondan biraz daha iyi olsa da, Booker ve takım arkadaşı DeAndre Ayton, oyunda Phoenix'in kadrosunda 81 overall'un üzerindeki tek oyuncular ve bu da Suns'ı oyundaki en zayıf takımlardan biri haline getiriyor.

Booker'ın tepkisi şu şekildeydi:




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