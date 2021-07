Booker: "Ömrümde böyle bir acı hissetmedim..."

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Suns'ın gelecekte "şampiyonluk basketbolu" oynamaya devam etmeyi planladığını söyledi.



NBA Finalleri'nin ilk iki maçında galip gelmiş olan Suns, altı maçta Milwaukee Bucks'a yenilerek büyük bir hezimete uğramıştı.



Üzücü yenilginin ardından Booker, bu sezon Suns'ın gelecek için nasıl bir temel attığından şu şekilde bahsetti:



"Şampiyonluk basketbolundan aşağısını planlamıyoruz. Yani, gelecek sezona girerken, bir Salı gecesinde Cleveland'a karşı oynarken, eğer her şeyimizi vermek istemediğimiz bir an olursa, aklımıza hızlıca neler hissedebileceğimizle ilgili bu anılar gelecek.



Bu hissetmek isteyeceğiniz bir şey değil. Hayatımda böyle bir acı hissetmemiştim. İşte o zaman bir temel oluşturduğumuzu anlayacağım. Her zaman yalnızca şampiyonluk basketbolu oynayacağız."