Booker, NBA'in askıya alındığı haberini Twitch'te öğrendi!

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, NBA sezonunun askıya alındığını Twitch'te canlı yayındayken öğrendi.



Booker, koronavirüs hakkındaki endişeler nedeniyle ligin askıya alındığını öğrendiği için şok olan birçok NBA oyuncusundan biriydi. Tepkisi ise, bir video oyunu oynarken Twitch'teki canlı yayın sırasında geldi.



Booker'ın tepkisi, şu şekildeydi:







Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert'in koronavirüs için yapılan testlerde pozitif çıkmasının ardından, NBA tüm takımlar için süresiz olarak ligi askıya alma kararı almıştı.



Bu noktada, NBA'nin oyunu ne kadar süreyle askıya alacağı bilinmiyor.



