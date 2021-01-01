Booker: "NBA Finalleri bittiği gibi, ilk uçakla Tokyo'dayım!"

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, NBA Finalleri bittikten sonra Tokyo Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'na katılmak için doğrudan Japonya'ya uçacağını söyledi.



Booker, Phoenix'in Salı günü Milwaukee Bucks'ı 118-105 yendiği maçın ardından 1-0 önde olduğu NBA Finalleri serisinin 22 Temmuz'da 7. maça kadar uzaması durumunda, bitmesinin ardından ilk müsait uçakla yolca çıkacağını doğruladı.



ABD takımının 25 Temmuz'da Fransa'ya karşı ilk maçına zamanında yetişeceğini söyleyen Booker, şu ifadeleri kullandı:



"Bir sonraki uçakla oradayım. Ama açıkçası, şu anda asıl odak noktam bu değil. Kısa süre önce, koç Pop'a (Gregg Popovich) ve (Jerry) Colangelo'ya ulaştım ve Vegas'a giden adamları gördüğümü söyleyerek, orada çocuklarla birlikte olmayı çok isteyeceğimi ve yakında orada bulunacağımı söyledim."



2016 yılında Olimpiyat takımıyla antrenman yapan USA Select takımının bir üyesi olan 24 yaşındaki Booker, bu sefer resmi takımın bir parçası olmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu şu şekilde anlattı:



"Çok önemli. Hayattaki hedeflerimden biri. Her zaman söylemişimdir, bunun basketbolun en prestijli etkinliği olduğunu düşünüyorum. Ülkenizi temsil etmenin, sizi başka bir seviyeye taşıdığını hissediyorum. Bizden önce gelen ve ülkemizi temsil eden adamları düşününce, altın madalya kazanmaktan daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum."



